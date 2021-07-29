（發票示意圖。圖／本報資料照）

財政部高雄國稅局表示，如果是打統一編號的發票中獎了，依統一發票給獎辦法第11條第1項第9款規定，買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人等則無法領獎。只有買受人非上述業別情況，才能領獎。

不過，如果中獎發票記載買受人統一編號不屬於政府機關、學校、營業人等（例如私立醫院、診所或律師、會計師、記帳士…等執業人員事務所），則依統一發票給獎辦法第5條第1項前段規定，中獎統一發票已載明買受人者，以買受人為中獎人。

今年5-6月期統一發票中獎號碼於25日開出，1千萬元特別獎號碼為51118051；200萬元特獎號碼為37385202；20萬頭獎27461411、37385202、10229515；領獎期間自今年08月6日至11月5日止。

原本我國5-6月期雲端發票專屬獎為100萬元獎為30組、2千元獎為1.6萬組及500元獎100萬組，因財政部印刷廠誤傳雲端發票專屬獎號，導致本期獎號出現「誤傳獎號」跟「真正獎號」兩批次。

為避免影響民眾權益，財政部常務次長李慶華表示，財政部針對兩批次獎號皆給予兌領，等於5-6月期雲端發票專屬獎組數翻倍，即為100萬元獎60組、2千元獎3.2萬組及500元獎200萬組。