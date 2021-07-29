21歲陳男加入詐欺集團當車手、把風，向男子「大黃」訛稱網路轉帳教學，騙走4496元，再向男子「小黃」詐騙幫忙取消扣款騙走8萬多元，陳男及陳姓少年分別擔任把風及提領贓款車手，共領出詐騙款項12萬9200元，陳男只分到1200元報酬，被查獲送辦。台中地院依詐欺罪判處徒刑1年3月、罰金1萬200元，仍可上訴。

陳男在去年12月間透過友人陳姓少年介紹加入詐騙集團，擔任車手及把風。陳男等所屬詐騙集團在去年12月14日假冒銀行人員打電話給「小黃」，詐稱可以教他網路轉帳，要求提供帳號，黃男信以為真，隔天並依指示匯款4013元到指定的帳戶。

詐騙集團為取信「小黃」，則分別匯111元及4萬5678元到他帳號。「小黃」收到款項再分別匯111元、100元及4萬6046元到所指定的帳戶內，「小黃」被騙走4496元。

詐騙集團在12月15日晚間又假冒網路賣家，打電話給「大黃」，佯稱因內部操作錯誤，要幫他取銷扣款，會請銀行通知他；不久，詐騙集團又佯裝銀行打電話給「大黃」，要協助取消扣款，他信以為真，2次共匯款8萬2033元到指定帳號。

陳姓少年持詐騙集團使用的帳戶金融卡到太平區的郵局提款機，由陳男把風，提領帳戶內非法詐騙所得12萬9200元，並將款項交給上手。兩人分別各獲報酬1200元。案經受害人報警，警方循線查獲。陳姓少年移送少年法庭，陳男與被害人和解，賠償「小黃」5000元、「大黃」1萬元。

台中地院以陳男所犯《組織犯罪防治條例》的參與犯罪組織罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金，審酌他在詐騙集團中僅聽命行事，擔任車手把風的最下游角色，且參與時間不長，依《組織犯罪防治條例》、詐欺取財及《洗錢防制法》等罪，判處應執行有期徒刑1年3月；罰金新台幣1萬2000元。