封測龍頭日月光投控(3711)今日召開線上法說，執行長吳田玉表示，封測需求較預期更強、動能持續至2022年，看好2021年下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

法人預估，日月光投控在市場需求續強下，第三季封測營收可望季增達11～14％、毛利率同步提升突破26％，電子代工（EMS）在旺季需求帶動下，營收可望季增達36～40％，營益率提升至近4％，使投控第三季合併營收季增逾20％、改寫歷史新高。

吳田玉表示，第二季及上半年營收及獲利率均如預期提升，其中封測需求較預期更強、動能持續至明年，上半年毛利率已達25％目標。預期下半年投控營收及獲利率均可望逐季提升，封測毛利率亦將進一步提升，全年投控營益率提升可望超越目標2.5～3個百分點的高標。

展望後市，吳田玉指出，明年市場需求持續強勁，長期服務協議已延伸至2023年，預期明年首季營運可望優於季節性水準。雖然重複下單及存貨控管狀況可能存在，但應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。

針對擴產方面，吳田玉表示需考量整體及均衡供給永續性，包括全面的材料、設備、加工生態系統，依目前市況來看，預期供需吃緊狀況將逐步紓緩改善，估計最快在2023年有機會達到平衡。

長期而言，吳田玉表示，半導體需求由創新驅動，即使在疫情影響下，5G、AI、電動車、物聯網等創新仍驅動需求加速。他認為，創新與半導體產量間的關係如同金字塔的頂端及基底，為支持各種創新，在所有層次中等比擴增系統及基礎設施是必要的。

同時，供應鏈限制使產業接受更多正規、靈活、安全的供應鏈，對晶圓代工及封測委外代工廠等開放平台服務提供者有利。吳田玉認為，台灣具備集群效率、規模經濟及靈活的半導體供應鏈，對以台灣為基地的供應商建立良性周期，看好日月光投控長期成長後市。