國內疫情警戒降至第2級，經交通部高速公路局統計，國5周末通過雪隧雙向交通量，由3級警戒期間的4.1萬輛次，逐漸回升到5.8萬輛次，接近本土疫情爆發前水準，現在又值暑假，東部地區屬國旅熱門地區，因此8月1日起，國5周日將恢復北向高乘載管制。

高公局統計，3級警戒前雪隧周末交通量約6.8萬輛次，3級警戒期間降至4.1萬輛次，而微解封之後，交通量回升到5.8萬輛次。高公局預估，防疫調降至2級後，國5周末通過雪隧的交通量，將成長至接近2020年同期暑假的7至7.5萬輛次，可說是連續假期規模，尖峰時段恐長達12小時。

為避免國5長時段壅塞，高公局指出，將視車流情形啟動精進式匝道儀控、主線儀控及大客車行駛路肩措施，並自8月1日起，恢復每周日下午3時至晚間8時的蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制，用路人可多利用離峰時段或改走替代道路台9線，避免塞車。

國道服務區部分，除石碇及蘇澳服務區依當地縣市政府開放時間外，於7月27日起開放餐飲內用，同時為保持社交距離，採取以服務大廳面積每3.5平方公尺1人計算，控管旅客容留人數，並安排適當餐桌間距保持1.5公尺以上，同桌顧客則採梅花座及設置隔板。

防疫期間，服務區的駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、吸菸區及淋浴設施等，仍暫不開放使用。