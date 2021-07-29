彰化縣自然生態教育中心，彰化縣政府投入公共藝術，海選作品再複選投票，「與風的對話」出爐，純白流暢的線條纏繞出「浮雲」，宛如和白海豚在對話。（彰化縣政府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣自然生態教育中心，彰化縣政府投入公共藝術，海選作品再複選投票，「與風的對話」出爐，純白流暢的線條纏繞出「浮雲」，宛如和白海豚在對話。（彰化縣政府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

8月3日彰化縣自然生態教育中心即將重新開放，首檔舉辦「漫遊濕地」展覽活動。（彰化縣政府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

8月3日彰化縣自然生態教育中心即將重新開放，首檔舉辦「漫遊濕地」展覽活動。（彰化縣政府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

8月3日彰化縣自然生態教育中心即將重新開放，首檔舉辦「漫遊濕地」展覽活動。（彰化縣政府城觀處提供／吳敏菁彰化傳真）

讓夢幻更夢幻，彰化縣自然生態教育中心被暱稱白色海豚屋，搭配水岸、風機，和純白唯美建築，成了網紅景點，彰化縣政府投入公共藝術，海選作品再複選投票，「與風的對話」出爐，純白流暢的線條纏繞出「浮雲」，以循環的意象、流暢的姿態及鏤空的手法，表現風的流動和生態、候鳥與⽔的移動，也宛如和白海豚在對話。

彰化縣政府在伸港鄉慶安水道畔，斥資1億3000萬元打造彰化縣生態教育中心，成了彰化濱海新亮點，白色純美建築吸引人們來拍婚紗，舉辦集團婚禮，這次縣府再投入300萬元，投入裝置公共裝置藝術。

彰化縣城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，配合《文化藝術獎助條例》規定，「公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一。這次投入經費比規定更高，除了200萬元作為模型的硬體建設，100萬元進行教育和設計民眾參與的活動，作品進行鑑價等程序完後，預估8月以後，就可以著手啟動裝置作業。

「與風的對話」作品，為10米見方和白色海豚屋互相呼應，作品表⾯以有機具穿透性的自然形體為結構，表徵「自然」意象；像是「海域」、「河流」、「魚塭」、「耕作地」等河口生態環境的組成，流暢的線條纏繞出圓融的曲線如「浮雲」。

城觀處營運管理科長蔡詩愷表示，「與風的對話」作品意象推衍出視覺上美感，提供觀賞者被自由聯想解讀的互動新體驗。靈感來自現場具有強烈的環境風場，將四周風聲引入管內和不鏽鋼圓管管壁共振，聲音延著地⾯埋設的管子前進，周圍設置可讓⺠眾聆聽與發聲的管口，呼喚著來訪⺠眾聆聽大自然的聲音。

另外，8月3日彰化縣自然生態教育中心即將重新開放，首檔舉辦「漫遊濕地」展覽活動，展出濕地相關六大主題內容，聚包含濕地形成定義、濕地類型、濕地功能、濕地生態物種、濕地保育及彰化縣濕地特色，並搭建生態觀察箱，透過不同倍率的望遠鏡觀察箱中濕地小動物的行為並了解其背後的意義；參觀完生態箱後，可體驗旁邊的濕地生態沙池，一起挖挖看裡面埋藏了什麼。每週假日場館還將額外舉辦「免費」假日活動， DIY摺出屬於自己的招潮蟹。