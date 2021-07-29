新北市捷運萬大樹林線興建工程先前流標，新北市議員陳世榮今在議會質詢，認為主辦單位是台北市政府，失去主導權，要求市府乾脆收回自辦，新北市長侯友宜表示，現正招標中，此次追加5億元預算，希望有機會順利招標出去，若順利發包就能在年底動工。

陳世榮說，新北市捷運萬大樹林線經過新北市土城、樹林，是當地民眾很關心的工程，但工程主管機關是談台北市，當然不會心急，新北市反而失去主導權。

侯友宜表示，經營權方面，跟台北市已有默契，如果二度招標順利的話，應該年底就可以動工。