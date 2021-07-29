「小林」林昀儒29日在東奧桌球項目男單四強賽，鏖戰85分鐘，力戰世界排名第一大陸「小胖」樊振東7局，以3比4落敗，雖敗猶榮。大陸各媒體即時報導一片好評，網路新聞標題「有驚無險！樊振東險勝」、「七局苦戰險勝」、「苦熬7局挺進決賽！全身溼透不斷擦汗 連頭髮絲都在滴水」、「有驚無險，晉級決賽！樊振東4-3險勝林昀儒，艱難突破半決賽」、「高品質對決！樊振東錯失良機氣得跺腳，拒絕逆轉4：3林昀儒進決賽」，紛紛幫捏了一大把冷汗。大陸網友更預言林昀儒將會是大陸隊「十年內最可怕的對手」。

台北時間29日下午兩點，在東京奧運桌球男單半決賽，大陸選手樊振東4：3戰勝我選手林昀儒，挺進決賽。樊決賽的對手，稍後將在隊友馬龍和德國名將奧恰洛夫之間產生。

中新網報導，樊振東和馬龍是本次代表中國出戰乒乓球男單比賽的兩位選手，其中樊振東是本次賽會頭號種子。此前，他的晉級之路比較順利。四強決賽中，樊振東以4：0大勝韓國好手鄭榮植，輕鬆躋身四強。

但在半決賽中，樊振東開局遇到了麻煩，6：11先失一局。隨後他調整狀態，連扳兩局。但林昀儒也展現了很強的競爭力，將比分扳成2：2。隨後，兩人互不相讓，戰至3：3平。決勝局中，樊振東表現更為出色，最終以4：3戰勝對手，贏下本場比賽的勝利。