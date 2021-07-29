取自賴清德臉書(體育署提供)

奧運桌球男單四強賽，「小林同學」林昀儒今天和世界球王樊振東拚搏到第七局，以3：4的差距落敗，不過蔡英文表示，這真的是最頂尖的一場對決。另外，羽球男雙李洋、王齊麟晉級四強，她說，台灣的羽球實力不容小覷，「我們一起繼續為他們加油」。

針對今天的奧運桌球男單四強賽，蔡英文在臉書表示「太精采的一場比賽！小林同學！」剛才進行的奧運桌球男單四強賽，林昀儒和世界球王樊振東拚搏到第七局，頻頻以巧妙刁鑽的球路，給對手製造出龐大的壓力。雖然最後以3：4的差距落敗，但這真的是最頂尖的一場對決！

她稱讚小林同學，「你真的打出了我們想像不到的球路。太棒了！銅牌戰加油，繼續寫下驚奇吧！」

另外，蔡英文也在IG發文恭喜羽球男雙李洋、王齊麟晉級四強，她說，昨天「麟洋配」對戰世界排名第一的印尼組合順利晉級後，今天再度戰勝地主日本隊，寫下台灣奧運羽球男雙史上最佳紀錄的好成績，台灣的羽球實力不容小覷，「我們一起繼續為他們加油，也祝福他們能闖進決賽」。