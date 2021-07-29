東京奧運已進行到第六天的賽事，而中華隊也在這次賽會繳出好表現，目前累積1金2銀3銅的成績，可惜在游泳部份較沒有建樹，晚點中華隊好手王冠閎將繼續挑戰男子100公尺蝶式的比賽，希望他能拿下好成績。

而說到水上項目，大陸隊一直都是強者，最著名的泳將非屬孫楊，不過他因為違反禁藥規定而被瑞士聯邦最高法院判出4年3個月的禁賽，讓他無緣本屆東京奧運，而在兩年前的事件中對英國泳將史考特(Duncan Scott)來說肯定印象深刻。

2019年南韓光州舉行世界游泳錦標賽中，於男子200公尺自由式項目獲得冠軍的大陸選手孫楊已陷入禁藥風波。而在頒獎時，獲銅牌的史考特拒與他同台，結果遭孫楊於台上對其叫囂，下台又指著他嗆：「你是輸家，我是贏家」！

此後英國泳將史考特成了孫楊的死敵，雖然這次無法在奧運場上正面碰頭，但史考特用實力為自己爭了一口氣，他這次在4X200公尺自由式接力賽和隊友一起摘下金牌，幾天前也先在男子200公尺自由式獲得銀牌，證明自己的實力，算是對孫楊的無聲回擊！

事實上史考特本來就不該被罵魯蛇，他今年才24歲，身高190公分，體重72公斤，擅長蝶式、自由式，在2015年歐洲運動會就獲得三枚金牌，成為當屆歐洲運動會獲得金牌數最多的英國選手，在上屆里約奧運拿下4X200公尺自由式接力、4X100公尺混合式接力銀牌。

另外在2015、2017、2019世界游泳錦標賽中都在團體賽拿下銀牌以上的成績，唯獨在光州那屆的200公尺自由式個人賽屈居銅牌，當年的金牌得主正是孫楊，而孫楊當時雖然贏下金牌，但輸了運動家精神，不過先開嗆的史考特也遭到國際游泳總會的警告，好在他後來都用實力證明自己！沒有再出現越矩行為。