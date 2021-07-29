嘉縣番路鄉民和國中連續兩年獲得金熊獎殊榮。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣立民和國中今年以「推『波駐』─鄒族趕鳥器在友善農業之研究」榮獲第12屆原住民族雲端科展全國國中組第一名金熊獎。嘉義縣教育處代理處長李美華表示，這項科展作品結合鄒族與泰雅族的智慧，探討部落傳統趕鳥器的共振駐波現象，兼具科學及原民文化價值，並從全台91件作品中脫穎而出。

民和國中2020年成立嘉義縣原住民資源中心，在校長官志隆和校內老師大力推動下，已連兩屆在原住民族雲端科展摘金，去年以「番轉生命之路—探討生命豆（Fo’na）逆境中之植物生理調節及植物復甦現象」獲獎；今年則在老師蔡明哲及洪龍月帶領下，由學生宋文心、溫涵軒、謝睿恩、林琮倫、鄭樂圓、李秀端等人參賽，以跨族群方式探討鄒族及泰雅族趕鳥器友善農業的智慧，獲得評審肯定。

林琮倫表示，這次長時間的研究及踏查、實驗，讓我們體認到原住民族高深的科學文化，原住民是天生的科學家，也因為認真投入研究，更肯定我們自己的能力；鄭樂圓說，今年要升上高中了，希望能盡力考上第一志願，高中還要再參加原住民族雲端科展，延續這段難得的研究情誼。

洪龍月指出，學校推動彈性課程時，格外重視科學閱讀及探究的能力，鼓勵學生以自身鄒族文化為出發點，因此這項研究專題是仰賴學生自發性完成的，同學親自到鄒族達邦、新美及逐鹿部落與實地訪談，甚至到南投泰雅族的春陽部落做跨族群文化比對，終獲好成績。

蔡明哲分享，學校因為發展科普探究與實作課程參與原住民雲端科展，讓學生有機會打開視野，並分享屬於自己的探究故事，呼應學校「深耕番路、探索未來」的發展願景，相信科學的種子已在學生心中萌芽，期待這樣的探究精神能發酵，挖掘更多科學與原住民文化教育人才。