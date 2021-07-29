韓國慈善團體揭趙寅成捐款5億韓元善行。（車庫娛樂提供）

趙寅成常常低調做公益，為善不欲人知。（車庫娛樂提供）

《極限逃生》、《與神同行》製作團隊斥資近5億台幣打造的最新驚悚動作巨作《逃出摩加迪休》，昨日（7／28）在韓國上映首日以觀影人次12萬6670名的成績，創下今年韓國電影最高首日票房紀錄，強勢空降票房冠軍，目前《逃出摩加迪休》累積票房近10億韓元。

趙寅成這次在《逃出摩加迪休》中飾演國家安全企劃部出身的情報員一角，而本作在韓國的上映日剛好也是趙寅成40歲的生日，他在之前的宣傳活動中就呼籲觀眾：「《逃出摩加迪休》在韓國上映當天剛好是我的生日，希望大家都能到戲院觀賞這部作品！」希望能當作自己的生日禮物。

而前陣子趙寅成也被媒體報導從2011年開始，持續捐款給韓國首爾的醫院，幫助需要接受治療的患者，消息一出也讓許多人直呼趙寅成不僅外表帥氣，心地也十分善良。而昨日又有韓國慈善團體揭開趙寅成的善行，他在多年前捐款5億韓元，幫助非洲坦尚尼亞中部地區的辛吉達區域建設學校，大概有近400名學生受惠。當地因學校不足，導致許多孩童從小無法接受教育，慈善團體為了在當地建設學校而努力籌措建校經費。

當時趙寅成剛好透過朋友得知經費不足的消息，而表示願意幫忙這項計畫。後來經過兩年時間的施工，學校於2018年完工，而趙寅成也於2019年時訪問該校，和孩子們打成一片開心合影，慈善團體也趁《逃出摩加迪休》在韓國上映之際感謝趙寅成的善行，這更令許多網友直呼趙寅成完全是真實版的「長腿叔叔」，紛紛讚美他的善行。《逃出摩加迪休》9月在台上映。