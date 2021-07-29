台灣19歲桌球選手「小林同學」林昀儒今(29日)稍早在東奧對戰迎上魔王級的「世界球王」樊振東，雙方你來我往比賽相當精彩，其中2度延長，雖林昀儒最後以3比4落敗，還是引來不少網友稱讚，更有網友分享看得太緊張心臟疼痛，直呼：「我快不行了」、「史詩級大戰」。

今29日下午，被封為「沉默殺手」的「小林同學」林昀儒在桌球男子單打項目對上「大魔王」樊振東，兩人雖然今年都是首度參加奧運盛事，但樊振東過去經歷驚人，不僅拿下過4次世錦、7次世桌賽、3次亞運金牌，其中5次鑲金都來自單打，而兩人過去曾5度交手，但林昀儒只贏過1次。

據知，林昀儒過去和樊振東在比賽中對戰，林唯一獲得勝利的僅在2年前的T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍賽，這次再度交手，首局林昀儒以11比6首先致勝，第三局10比10，因此展開延長賽，最後以12比14吞敗，第6局雙方二度平手，由林昀儒以11比9逆轉勝。

然而在東奧的7局比賽結束後，林昀儒以3比4輸給樊振東，明天將爭奪男單銅牌。又因為比賽中期拉扯戰相當戲劇化，引發不少網友討論：「看的胃痛，加油！！！！」、「心臟撲通撲通跳，好可怕」、「這場必看，太熱血了」、「好看!!!咬很緊，台灣沒有輸!!!」。

而稍早，「國語日報漫畫版」臉書為了替林昀儒加油，分享他小學六年級，也就是2012年參加國語日報盃最後獲得金牌的難得照片，照片中的他打球神情跟現在相似，只是五官較為稚嫩，粉絲也開心說：「小編好厲害喔，這麼寶貴的照片，感動」、「小林小時候太可愛了吧」。