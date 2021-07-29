何時能施打到疫苗，已經成為國人關注議題，近來不少藝人表態已經接種疫苗，也透露施打後產生的副作用，從《我愛黑澀會》出道的藝人洪詩，近來去施打AZ疫苗，她透露不僅出現多項副作用，還一度高燒到39度。

洪詩表示打AZ疫苗之前超級緊張，因為不知道會產生什麼副作用，打完後身體完全沒異樣，當下還不忘跟風用手臂吸湯匙，沒想到十個小時後便開始發燒，還一度高燒到39度，此外，還出現四肢發冷，身體卻超燙的症狀，還全身酸痛到無力，原本想忍著自然退燒，但因為痛苦到實在受不了，便趕緊吞下退燒藥後繼續休息，沒想到不僅高燒不退，還一度忽冷忽熱，讓她直呼：「超級痛苦」。

昏睡兩天後，洪詩表示精神狀況才逐漸好轉，也終於有體力能夠下床，否則除了吃東西跟上廁所之外，幾乎所有時間都躺在床上，她更強調：「經歷過這次大發燒一場之後，再度覺得身體健康實在太重要了」。

對此，網友紛紛回應：「真的是無可避免的過程」、「我打完燒了至少12小時，到現在才稍微降下來」、「我打的時候只有手有點酸痛，記得要多喝點水」、「跟洪詩差不多狀況，但我還多了劇烈頭痛」，也有網友表示：「每次都在想打疫苗就這麼痛苦，如果不小心確診該怎麼辦，感覺不舒服程度要乘以10倍」，洪詩則是回應：「感覺可能不只10倍」。