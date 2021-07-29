新北市今新增7例確診，其中6例為居家隔離案例，1例為本土新增。新北市副市長劉和然表示，今日新增1本土病例為板橋區案例，從6月初就一直住在台北旅館（非防疫旅館），且都住在同一間房間，正在釐清感染源頭。

劉和然表示，其餘6例居家隔離案例，淡水區1例、新莊2例都是被家人傳染，另外三重、永和各1例是被朋友傳染，目前已匡列接觸者19位，PCR篩檢4位都是陰性。另外，昨日社區篩檢站篩檢2607位，陽性0人，再度達到零陽，代表社區感染源被阻斷，但仍呼籲市民身體不適都可多多到快篩站篩檢。

衛生局指出，案15729在本月20、24日都曾前往淡水區家樂福淡新店，案157341本月21日前往林口區家樂福林口店，另外案15736、15737也曾在25日前往新莊區幸福路的佳瑪新莊店，案15740則是在26日曾前往永和區福和路的台北健身院。

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