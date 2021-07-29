香港支聯會成立32年，在《香港國安法》出台後，其綱領之一「結束一黨專政」屢被質疑涉嫌違法。支聯會不少成員團體亦已陸續退出。香港教育專業人員協會也考慮到香港政治環境轉差，上月底決定退出支聯會，但指退會後對於平反六四的立場不變。

教協會長馮偉華表示，由於政治環境變差，教協上月已退出支聯會。他還說，教協已決定不會派人參加選委會選舉。至於年底舉行的立法會選舉，將在8月底、9月初之間向會員收集意見，同時會檢視最新的形勢發展，最後在9月的會員大會決定會否參選。

支聯會全名「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，在1989年「六四事件」前成立，創會主席是教協創會會長司徒華。支聯會自1990年連續30年舉行維園六四燭光晚會，但在國安法及疫情下，去年及今年均被警方禁辦晚會。中聯辦主任駱惠寧亦曾不點名公開批評支聯會，指叫囂「結束一黨專政」，否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。