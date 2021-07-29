張箭遺孀蔡清妹（右3）及兒子張立何（右2）、鄧玉瑛胞兄鄧明光（右5），保持著滿滿的感謝，見證新箭瑛大橋的通車典禮。

花蓮縣長徐榛蔚和立委傅崐萁緊牽著手走過全長960公尺的新箭瑛大橋，象徵將攜手同心爭取花蓮建設。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今舉辦新箭瑛大橋通車儀式，現場有頭目請來祖靈為新橋祈福。（羅亦晽攝）

花蓮縣鳳林鎮箭瑛大橋是紀念因公殉職的老師張箭與鄧玉瑛，由於守護鎮民逾40年，橋墩毀損嚴重，2019年在逾4億元經費補助下，興建二代橋梁，以雙手合十造型，化作2名老師的精神，今也在遺族見證下，順利完成通車。其中，張箭遺孀蔡清妹全程默默地坐在位子上，似乎欣慰著丈夫為了教育犧牲性命，盼新橋能繼續守護鎮民。

位在花46線的箭瑛大橋橫跨花蓮溪，連結鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區，1977年颱風來襲，2名老師冒險涉溪到校上課，並在協助學童渡溪時，不幸被大水沖走溺斃，時任行政院長蔣經國隔年興建「箭瑛大橋」，是花蓮第一座水泥橋。

箭瑛大橋使用已逾40年，橋寬不足，橋墩毀損嚴重，殉職老師鄧玉瑛胞兄、前建設處長鄧明星提案在舊橋北端重建長960公尺、寬9公尺的二代大橋，中間採雙塔造型脊背橋，並以雙手合十造型，象徵2名老師將持續守護鎮民，同時也保留舊橋2座橋墩及部分橋面。

縣府今舉辦二代箭瑛大橋通車儀式，由6位頭目請來祖靈為新橋祈福作為開場，第九河川局長謝明昌、縣長徐榛蔚、無黨籍立委傅崐萁、鳳林鎮長蕭文龍及多位縣議員一同出席，張箭遺孀蔡清妹及兒子張立何、鄧玉瑛胞兄鄧明光等人，保持著滿滿的感謝參與這場溫馨感人的盛事。

張說，父親與鄧老師在1977年10月6日為了教育犧牲生命，從一代的箭瑛大橋到二代的新橋，均在各界努力之下完成，感謝縣府大力爭取經費建設地方以照顧鎮民；鄧則說，雖然舊橋已功成身退，仍有紀念性，希望未來可作為人行徒步道、自行車道。

徐榛蔚強調「建設的傳承是一棒接一棒、一代傳一代」，舊箭瑛大橋是超過40年的老舊水泥橋，盼興建新的大橋後，能讓求學、上班、運送貨物的鄉親，能更平安地通過；傅崐萁則說，鳳林鎮10年來從中興大橋到箭瑛大橋的新建，讓花蓮溪河東、河西鄉親獲得更緊密連結，盼能更加促進地方的觀光發展。

最後，大家一同步行走過全長960公尺的新橋，徐榛蔚也和傅崐萁緊牽著手，象徵將攜手同心爭取花蓮建設，成為永遠的五星縣市、台灣的驕傲。