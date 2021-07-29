中央流行疫情指揮中心公布，國內昨天單日接種人數共23萬8811人，全國疫苗涵蓋率達30.97％，劑次人口比32.31%。根據疾管署最新監測也出爐，我國接種疫苗後發生血栓併血小板低下症候群TTS，累積13人，且都是接種AZ，年齡介於22歲到80.6歲之間，發言人莊人祥表示，比較歐美發生率約為百萬分之10~20台灣約在百萬分之4.2之間，整體發生率較歐美低，但共通點是，發生在年輕族群較多。

疾管署今天公布新冠肺炎疫苗安全性監測報告，截至7月21日以來，全國累積13件「血栓併血小板低下症候群(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome TTS)。

疾管署副署長莊人祥表示，目前接獲的13件TTS通報，年齡介於22-80歲之間，發在接種後4-27天內，總通報率為每百萬劑4.2件。

但若以年齡層來區分，莊人祥指出，年齡小於50歲以下的發生率為每百萬計7.4件，50歲以上則是每百萬計2.5件。歐美的TTS通報率則是每百萬劑10～20件左右，且也可發現，以年輕的族群50、60歲以下的通報較高。整體來說發生率低於歐美。