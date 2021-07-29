為進一步促進兩岸青少年互動，增進情感交流而舉辦的「海峽兩岸好文章徵集活動」已於七月中截止收件。本屆徵文主題為「我理想的社區規畫」，共收到近500篇來自台灣各中小學學生的投稿作品。評選作業將於本週結束，八月初公布得獎名單。

「海峽兩岸好文章徵集活動」自2013年舉辦至今已是第六屆，並累積超過萬名台灣學生參與。初始由《福州日報》與台灣的海峽兩岸兒童文學研究會共同主辦。今年「海峽兩岸好文章徵集活動」作為第九屆海峽青年節的系列活動之一，改由新北市汐止動態閱讀協會承辦。

「海峽兩岸好文章徵集活動」稿件來源大都是通過學校、家長會、社團及社群組織有意願參加的學生，往年每屆至少可以收到3000件以上的作品，惟今年受疫情影響，改由社群網路宣傳。

「海峽兩岸好文章徵集活動」每屆徵文的主題都能跟學生生活連結。例如：「生活中的小確幸」、「我想對自己說⋯⋯」、「我的傳家寶」、「最美古詩詞」等，還有本屆的徵文主題：「我理想的社區規畫」，也都與宣揚生活中的真善美有關，學生容易下筆發揮。

由於「海峽兩岸好文章徵集活動」徵文活動未設定獎項名額，完全依學生的文章程度評選給獎，因此每屆獲獎的學生數量不同，平均每屆得獎者超過一百人。許多老師支持活動並鼓勵小朋友參加，例如：南投縣名間國小、台北市私立靜心小學、新北市永和國小，新北市新莊國小等學校，從小學到高中每屆都參加的人不在少數。

「海峽兩岸好文章徵集活動」的得獎作品將匯編成書並附上專家講評，提供更多的學子交流參考。另外，得獎者還有機會受邀參加海峽兩岸青年節（簡稱海青節）的夏令營活動。海峽兩岸青年節是締結兩岸青少年友誼，傳承優良傳統文化的交流參訪活動，但這2年因受到疫情影響，台灣方面學生無法赴陸參加。