美國聯準會（Fed）不升息，美股科技股領漲，台股29日重拾攻勢，外資也由賣轉買，激勵新台幣再升破28元，但進口商進場撿便宜後，漲幅雖受到壓抑，終場仍收在27.945元兌1美元的二周新高，升值6分，為連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.53億美元。

外匯交易員指出，雖然Fed利率決策會議後記者會，主席鮑爾首次表示討論減債計畫，但強調升息還未到討論的時候，國際美元應聲回落，美股道瓊下跌，科技股則上漲，帶動全球股市紅通通，台股開高走高大漲267點至17402點，且外資由賣超轉為買超新台幣191億元，多股力道激勵新台幣升勢強勁。反而出口商看不到28元價位轉為觀望，進口商則是順勢進場撿便宜買匯，新台幣漲幅也受到壓抑。

外匯交易員認為，外資先前領到台股現金股利偏匯出，新台幣也在7月上旬貶破28元，但經過台股近來回檔整理，外資新領到現金股利大多再進場加碼，甚至匯入新資金，及出口商月底作帳拋匯需求出籠，盤中不時仍回到27元價位。隨Fed會後結論符合市場預期，金融市場將維持原步調前進，新台幣短線應是延續在28元大關上下整理格局居多。