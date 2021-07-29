公費疫苗預約平台27日下午重啟意願登記，新增高端疫苗選項，台南市衛生局統計，目前共63萬人登記，選擇高端有9732人，選擇AZ、莫德納、高端3種都接受有3萬1908人，莫德納、高端皆可有6087人，AZ、高端都可為1643人。衛生局長許以霖指出，這波意願登記，接受高端疫苗有4萬9370人，約為2.7％覆蓋率。

許以霖說，高端疫苗提供民眾多一個選擇，就目前看到的資料，高端疫苗本身技術比較成熟、副作用也較少，大家都可以斟酌依照自己的意願施打。這波意願登記到8月2日，他強調，現在無論是第1劑或第2劑都必須上公費平台登記，與過去造冊不同，民眾須特別留意，沒有登記中央就不會撥補。

台南市長黃偉哲表示，以台南來說，願意施打高端疫苗約為2.7％人口覆蓋率，他強調，只要是安全合法的疫苗，就鼓勵民眾施打。

台南市衛生局統計，目前預約接種已有63萬人登記，以AZ、莫德納都有意願的30萬5274人為最多，其次是單選莫德納的有23萬9123人，只願意打AZ的為3萬6302人，高端9732人，3種都接受的是3萬1908人，莫德納、高端都可為6087人，AZ、高端都可為1643人。