摩根費里曼靠「上半身演戲」的鬥智之作《惡夜殺神》。（車庫娛樂提供）

《玩命鈔劫》由「地表最帥光頭」傑森史塔森與《福爾摩斯》、《阿拉丁》億萬導演蓋瑞奇攜手合作，全球票房至今已賣破30億；全台票房也賣破8100萬，蟬連三周票房冠軍，並於7月影城解封重開後重返戲院，再度常駐全台票房排行前五名！《玩命鈔劫》不僅全台戲院現正熱映中，也將於本周五7月30日起在影音平台首播。

今年初英國媒體曾公布「全球10大最性感禿頭男人」排行榜，「地表最帥光頭」傑森史塔森獲得第三名，他宣傳《玩命鈔劫》時接受外國媒體專訪，聽到自己得了「性感禿頭」第三名，一臉失望苦笑地說：「第三名？這完全不需要再提起了，我需要對第三名感到高興嗎？」並開玩笑地咆嘯：「誰得了第一名！？」一聽到是英國威廉王子（Prince William）拿下第一名，他後來笑說：「好吧，那我還有兩名向上進步的空間。」讓「性感禿頭」話題成了電影以外的有趣焦點。

《玩命鈔劫》故事描述行事作風硬派的神祕男子H（傑森史塔森 飾）任職於運鈔車公司，每周負責於洛杉磯街頭運送上億鉅款。在一場劫案中，H展現的驚人身手震驚了所有同事，眾人紛紛猜測起他究竟是何方神聖。

除了《玩命鈔劫》外，本週預計上架的精彩電影還有在海外票房賣破16億的搞笑紓壓電影《沐浴之王》，由「金馬獎提名男主角」彭昱暢擔任主演，彭昱暢為了深入詮釋角色，特別花了一個月去學習搓澡功夫，與飾演冒牌哥哥的喬杉展開一段爆笑的澡堂喜劇；其他包含摩根費里曼靠「上半身演戲」的鬥智之作《惡夜殺神》；被喻為真實版《后翼棄兵》的勵志電影《逆轉棋蹟》；又驚又喜的《網紅出弒啦！》將巴西都市傳說搬上大螢幕；日本上映後廣受各界好評的劇場版動畫《劇場版 白箱》，都將在7月30日於影音平台播出。