日勝生(2547)今日股東會通過每股配息0.62元。董事長林榮顯表示，2020年疫情延續至今，所幸日勝生集團以多元事業互相支持，並且加速數位轉型。在建設營造事業上北中南皆有接案，京站百貨擴展數位通路，提供多元線上分眾行銷，循環經濟事業日鼎水務廢水處理量也漸漸增加中。

日勝生於2021年5月與地主簽訂「台北市館前聯合大樓都市更新案」委託合作契約，開發館前路精華地段土地面積約599坪，規畫地上26層、地下5層，鋼骨結構並建置5G智慧營運管理系統，目標在台北城中心建造A級智慧綠建築為都更商辦大樓指標。今年7月又獲選第三案台中捷運綠線「南屯站」最優申請人，基地面積約771坪，計畫以共構型態，運用TOD (大眾運輸導向開發)都市發展模式，配合台中公共交通系統打造捷運沿線軌道經濟地標。

日勝生循環經濟事業日鼎水務，建造管理桃園北區水資源回收中心及下水道系統BOT案，2020年廢水處理量已達1,700多萬噸。至2021年第一季桃園地區接管戶數達10.1萬戶，每日可處理污水容量達10萬噸，並使用專利過濾技術，使其3萬噸放流水已達回收水標準。

子公司日鑽綠能於高雄旗山之太陽能發電系統，2020年太陽能年發電量超過316萬度，約當年度可貢獻大高雄區1,546位居民的日常用電。