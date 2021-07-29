反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)今(29)日下午開出8月不鏽鋼板材價格，內、外銷全面調漲，其中，內銷304系每公噸304大漲7500元，為連續第四個月上漲。

燁聯公布8月盤價，內銷部分，304系每公噸調漲7,500元、430調漲3000元、316L附價平盤；外銷部分，304調漲300~400美元、430調漲150~300美元、316L附價平盤。

反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華昨(28)日率先開出8月盤價續漲，304系每公噸大幅調漲8000元，為連續第四個月上漲；不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)今日開出8月盤價，也是連續第四個月漲價且漲幅也很大。

由於國際鎳價飆升至每公噸1.9萬美元之上，且重要原物料產區大幅減產，料源短缺；加上船運緊張狀況持續，使鋼廠成本大增。隨著不鏽鋼盤元大廠華新麗華8月不鏽鋼盤元價格大漲8000元，燁聯開出的8月盤價漲幅擴大。原本市場預估每噸漲4000元，今日開出為大漲7500元。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，8月每噸漲7500元，不但連四個月調漲，且累計漲幅23500元。

隨著主要原料鎳價上漲，8月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。