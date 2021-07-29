由於新冠疫情嚴峻、政治緊張氛圍加劇以及旅遊業遲遲無法重回正軌，利空衝擊下，泰國可能會是東南亞在2021年經濟成長(GDP)最差的國家。

29日，泰國政府將2021年GDP預估值，在4月時被認為還能有2.3%，大幅下修至1.3%。因為當地從4月以來至今，新冠疫情突然惡化，疫歿者不斷增多並破記錄，經濟學家悲觀認為，泰國2021下半年經濟，可能會出現連兩季都衰退的技術性衰退。

同時，2021年GDP甚至有可能無法翻身還是負成長。若不幸一語成讖，將是印尼自20多年前發生過金融風暴後，再一次連續兩年都出現經濟衰退情況。

不過，泰國2021經濟成長，目前市場普遍預估值為成長1.8%。2020年，泰國經濟因為新冠病毒，衰退了6.1%，為20多年來最大負成長。因此，泰國可能是東協區域中，2021年GDP增幅最小的。

目前，曼谷與12個經濟重點省分都是封鎖邊境與宵禁狀態，泰國央行也曾表示，如果這麼嚴格社交禁令都無法壓抑病毒，2021年的GDP會再減少兩個百分點。

泰國政府也預估2021年可望有30萬名遊客，年減96%。同時，預計目前嚴格封鎖將只持續一個月，疫情應該在8月會達到高峰。

2021年迄今，泰銖兌美元匯價貶了8.9%，應該是亞洲貨幣中表現最為弱勢的貨幣。