因高度傳染性的Delta變種病毒使疫情持續升溫，推特宣布將關閉在美國已經重啟的辦公室，其他科技大廠亦做出應對措施，強制要求總部員工必須接種新冠疫苖。

臉書和Alphabet旗下谷歌公司周三宣布，所有美國員工都必須接種疫苗才能進入辦公室。谷歌亦計畫未來幾個月將其疫苗接種計畫拓展到其他地區。

推特周三宣布暫停重啟辦公室的計畫，將關閉已經重啟的辦公室。在居家上班超過16個月之後，推特約在兩周前以50%的容留量，開始讓員工回到舊金山和紐約的辦公室。

因Delta變種病毒肆虐，美國的新冠確診病例持續攀升，這個最早在印度出現且迅速傳播的變種病毒，現在已經占美國已定序新增病例的80%以上。

其衛生當局周二宣布，在疫情迅速傳播的熱區裡，已經完成疫苖接種的美國人在室內公共場所應該戴回口罩。

此外，消息指出美國總統拜登可能在周四宣布所有聯邦雇員都需要接種新冠疫苗，否則將面臨定期病毒檢測，以及保持社交距離、強制戴口罩和旅行限制等規定。

網約車平台Lyft先前雖已要求重返辦公室的員工必須先接種新冠疫苖，但最新的決定是將重啟辦公室的時間從9月延後到明年2月。Lyft執行長Logan Green在給員工通知中表示：「我們預期接下來幾個月新冠疫情還是不穩定，這使我們很難敲定一個明確的回歸日期。」

根據好萊塢娛樂新聞網站Deadline報導，串流媒體巨頭網飛（Netflix）實施一項新政策，強制要求其所有美國作品中的演員和工作人員都必須接種疫苗。

彭博則報導，蘋果公司大部分在美國零售店，擬恢復要求顧客和員工戴上口罩的政策，即使他們已經接種疫苗。

蘋果和網飛尚未回應媒體置評請求。

此外，谷歌周三宣布，因Delta變種病毒導致病例數增加，公司將把居家上班的政策延長至10月18日。