本周FOMC會議後宣布，決議維持利率在0%~0.25%區間，並持續每月1200億美元的QE購債計畫，FOMC會議結果如預期，將在未來會議評估縮債計畫，顯示QE寬鬆政策將進入尾聲，後續將端看經濟復甦力道而定。FOMC會議市場不確定因素暫時解除，日盛全球抗暖化基金投資團隊指出，貨幣依然是寬鬆狀態，資金成本仍低，通膨交易與價值股已歷經一段上漲，成長股可望重回市場懷抱，加上2Q企業財報持續表現良好，科技股及工業類股普遍表現穩健，持續偏多看待美股表現。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，美股中小型股與大型股的景氣循環類股占比有一段差距，以美國小型股指數S&P600來看，與經濟景氣相關性較高的產業，包括非核心消費、能源、金融、原物料及房地產等產業，占指數比重超過一半，達65.08%；相較之下，以大型股為主的S&P500景氣循環類股占比僅有43.56%，因此在經濟景氣復甦時期，小型股受惠程度較大，漲勢往往更為鮮明。

日盛全球抗暖化基金投資團隊表示，歐盟執委會本月14日公布2030年降低55％溫室氣體排放的「55套案」，一共提出12項政策措施，以確保未來的氣候和能源政策能符合《歐洲氣候法》設定的目標，並引領其他國家在幾個月後於蘇格蘭格拉斯哥登場的11月聯合國氣候大會上跟進。若能降低氣候威脅對全球GDP造成的損失，就能化危機為商機，對抗暖化的過程，同時創造大好商機，透過科技提升效率，優化工業生產管理資源，減碳卻不停滯生產，營收獲利依然是主力，科技、工業自動化、新能源車等類股則是把握抗暖化商機的關鍵，看好前述類股後續表現。

江宜虔則認為，受到供應鏈缺貨影響，美國中小型類股目前庫存水位已經來到1973年以來最低，但整體中小企業者樂觀指數持續上升，低庫存顯示中小型企業營運好轉，有利未來營收及獲利成長表現，配合中小型股對於景氣回溫高敏感等特性，投資人不妨趁著股價拉回時，分批進場布局，以參與中小型股這波搭著經濟成長的多頭行情。