國際雜誌《外交家》批北市防疫鬆散 柯文哲反抓包報導「亂寫一通」：講什麼聽不懂

《遠見雜誌》公布3至4月的民調，台北市長柯文哲又排全台最後1名，總部在美國的《外交家》雜誌更批北市疫調鬆散，飽受批評才不情願接受中央協助。柯29日回應，北市若只看客觀數據，其實進步很多，但主觀數據都很差，他還是會反省，「不過我有時讀一讀覺得，到底有沒有在亂寫一通啊？」

柯文哲表示，民調數字都會看看參考，到底是哪些項目及評分標準，但有時也很難回答，因像《遠見》分的項目中，北市的教育竟是全台倒數第二，道路交通、公共安全、觀光休閒都倒數第一，最奇怪的是經濟就業也倒數第一。

柯說，他秉持可改進就盡量改，但也要跟大家講，其實北市若只看客觀數據中的滿意度，不要用主觀數據，北市過去幾年進步很大，像他上任之初，英國經濟學在做城市評，北市是全世界排第60名，今年更進步到第33名，城市要在世界排名進步沒那麼容易，但主觀的東西，他還是會反省。

柯說，另外還有《外交家》雜誌，他有查查看，但常常是這樣，隨便拿一個外國雜誌叫他回應，有時讀一讀覺得「到底有沒有亂寫一通？」台灣這次疫情爆發不是印度變種病毒株Delta，而是最原始的英國Alpha病毒，雜誌還說北市疫苗登記系統不完善，這更奇怪，他根本聽不懂，所以有時世界上很多東西看看，他該改就改，重要是盯緊客觀數據、求取進步。