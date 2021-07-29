女人愛美天經地義，尤其女藝人、網紅等，可說有很大部分是靠著亮麗外型在吃飯，眾人也期待看到他們完美的模樣，美妝與穿搭方式的分享，也是網美圈相當盛行的主流項目，俄羅斯網紅瓦萊麗(Valeria Voronina)，就是靠著精緻性感的模樣走紅，化妝技巧堪稱出神入化，而她最近反其道而行，為了影片點閱不惜卸妝，素顏嚇壞3千萬人，以為根本不同人，是她阿嬤來著。

美妝網紅技巧了得，尤其歐美女生五官深邃，上妝後經常判若兩人，精美得如娃娃一般，真的超厲害，俄羅斯有個正妹網美瓦萊麗，也有這種本事，有著瓜子臉、高挺鼻樑與勾人碧藍貓眼的她，每次的新妝容都超級有魅力，加上身材前凸後翹，畫面超美好，也因此吸引數十萬人訂閱她的社群頻道。

瓦萊麗主打完美上妝，在抖音平台上成效相當好，而她拍片也因此更有企圖心，上個月一連上傳好幾部「一秒上妝」影片，其中一部，她放了妝前妝後對照，卸下濃妝的她，頂著亂糟糟的枯黃捲髮，臉上皺巴巴，連鼻子都變大了，又有一口大黃牙，但下一秒完妝，卻又是性感辣妹一枚，反差有夠大。

瓦萊麗展現素顏照，判若兩人嚇壞3千萬粉絲，還質疑根本是她阿嬤來拍片。(Valeria Voronina抖音)

這部素顏片實在落差太大，也因此格外吸睛，瞬間引爆收看熱潮，竟有高達3千萬人收看，無不嚇壞直呼不敢相信妝前妝後是同一個人，痛呼「別開玩笑了！差那麼多，這是妳阿嬤吧」、「這就是我為何不信網紅的原因」、「我心碎了！妳傷得我好深」。