疫情衝擊下，許多公益團體的活動及資助受到極大的影響，士林地檢署為替更生人打氣，29日由檢察長繆卓然帶隊，前往北市毒品中途之家「趕路的雁全人關懷協會」，關心正在戒毒的更生夥伴，並購買他們的畫作，繆卓然表示，疫情雖疏遠人與人的間隔，希望藉由藝術拉近心與心的距離。

「趕路的雁」協會理事長廖秋欽表示，疫情去年一月延燒至今，防疫措施影響協會許多業務的進展，像是個案戒癮安置期延長、公關募款活動及自營產品販售停滯等，日前協會推出「戒癮多元處遇-藝術治療」，展出更生夥伙的畫作，邀請各界認購，他們會繼續為台灣反毒教育努力。

士檢檢察長繆卓然得知協會的狀況，29日前往觀賞畫作，並認購1幅主題為「謙卑」的作品，更生保護會士林分會主委謝禎煥、士林榮譽觀護人協進會理事長吳綸焜等人，也陸續認購「爸爸的三輪車」、「回家」、「生命之光」等畫作，士檢表示，4幅畫未來將安排在士檢第2辦公室1樓廊道「更生櫥窗」展出，讓民眾一同感受藝術之美。

趕路的雁全人關懷協會於2003年成立，已累計服務 1200 位成癮者或家屬協談諮商，接待了 450 人次的戒癮學員，希望讓成癮者在生理、心理、群我關係與靈性等四方面，恢復健康並復歸社會， 2018 年起被新北市政府遴選為全國首創「毒品戒治醫療性社區」示範機構，現轉型為醫療與靈性協作的治療性社區。