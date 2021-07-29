今日是大學指考第2天，英文科甫於下午3時20分落幕，不少考生異口同聲認為難易度適中，與模擬考和歷屆試題差別不大，甚至還更簡單，總體而言很好發揮。此外，題目中對於疫情時事題並未有太多著墨，但寫作題談到英文授課趨勢，有考生認為簡單構思後即可下筆。

指考英文於下午2時開考，直至3時20分結束，雖然外頭因西南氣流影響下起大雨，但並未影響考場秩序太多。

「是目前考到最簡單的一科！」成功高中理組生林同學表示，考題內容簡單，題目字數也不多，與歷屆試題相比，難度可說是綽綽有餘，甚至更簡單。題材上還蠻有趣，不會太過枯燥乏味，算是很好掌握的題目。

另名理組張同學也說，比起模擬考與考古題，這次的英文實在簡單很多，但沒有太多與時事相關的題目，類型與過往差距不大。

至於「大魔王」作文題，就讀理組的郭同學表示，題幹描述大學鼓勵用英文授課，要學生寫是否認同這趨勢，以及未來若也面對英語授課情形要如何因應，他認為這題算好發揮，簡單構思後即可下筆，不會太過刁鑽，甚至可用簡單來形容。