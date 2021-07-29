高雄市永安區永安路是台17線進入永安市區之主要道路，因鄰海且地勢低窪，豪雨期間經常淹水。為此，高市府水利局向經濟部水利署爭取2500萬元新台幣改善，已於今年4月開工，預計9月完工。

近日因西南風逐漸增強，雨勢有逐漸增大的趨勢，為南台灣帶來更多水氣和不穩定天氣。高雄市副市長林欽榮於29日到永安區永安路視察工程進度，希望此工程於今年9月竣工後，可改善豪雨期間永安路積淹水造成交通不便情形。

永安區永安、永華、永達路因地勢較低，每逢下雨就經常造成積水，而永安路為進入永安市區的主要道路，令民眾相當困擾。水利局調查歷年淹水深度，規畫利用墊高永安路約40至60公分方式，避免路面淹水，墊高範圍起自永安消防分隊至永安橋，長約600公尺。

另外，爭取經費2100萬元改善永華路設置290公尺箱涵、8000萬元辦理永達路排水系統，興建長度 460公尺排水引流渠道，預期竣工後將改善永安區永安、永華、永達路的積水與淹水情形。

此外，對於29日上午大雨造成仁武區高鐵路於上午7時40分一度積水15公分，以及左營區新莊一路的華夏路至翠華路段，8時10分積水10公分，水利局說，這兩處在雨勢暫歇後，水勢稍後就退去。為預防極端氣候造成的強降雨，會每個月統計淹水熱點，預先在易淹水的地區布置抽水機，或提供防汛檔板給當地里長，以防不時之需。

高雄市水利局豪雨仁武左營永安區永安路