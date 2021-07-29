民眾擔心第四輪疫苗不足施打，桃園市衛生局長王文彥坦承，扣除第七類專案施打，桃園疫苗還缺5萬劑，相信中央8月5日前會配賦足夠的疫苗。桃園市長鄭文燦也說，現在疫苗預約率滿載，跟石門水庫水量差不多，希望中央地方一起努力。

鄭文燦表示，桃園劑次人口比已經到32％，對下一輪疫苗接種，將核算所有疫苗數量，務必讓每個預約者都能打到疫苗。這也是信賴原則，將向中央溝通。他也說，下一輪提供10萬1600預約能量，目前已有98806人預約，幾乎跟石門水庫的水量差不多。他也說，考量疫苗狀況，接種數量也持續降載，原本規畫是一輪20萬人，後來改15萬，又降低。

民眾擔心第四輪疫苗不足施打，桃園市衛生局長王文彥坦承，扣除第七類專案施打，桃園疫苗還缺5萬劑。（桃園市新聞處提供）

他說，疫苗供應沒有辦法足額，建議可以一輪施打後再隔幾天休息緩衝，這樣會比較有彈性。他也說，現在疫苗大家都打很快，變成大軍已動，糧草未到。現在也研擬醫院庫存的疫苗第二劑或者專案施打部分，若彈性許可，部分拿出來接種。

王文彥被媒體詢問疫苗數量剩下多少時，他坦承，第四輪預約扣除正在施打、預備施打的第七類，大概剩下8萬劑疫苗，以第四輪計算，約差5萬，相信中央8月5日前會配賦足夠數量疫苗。