台中市溪尾大橋、溪尾二橋因未限制大型車輛進入，經常影響會車且影響民眾行的安全。（吳瓊華提供／林欣儀台中傳真）

銜接台中市烏日區與南投縣草屯鎮的溪尾大橋、溪尾二橋，多年前因取消大型車輛行駛的限制，使得砂石車往來多，地方憂心會影響居民進出安全，向市議員吳瓊華陳情，經各單位現場會勘後，決定限制35噸以上大型車輛行駛溪尾大橋及二橋。

吳瓊華表示，溪尾大橋的開通大大縮減了溪尾里居民往返烏日區的時間，為當地民眾帶來不少便利；而在溪尾二橋尚未開通前，有不少車輛誤闖進入路寬不到2米半的慶光路，經常導致慶光路大塞車，甚至多次傳出車輛因無法會車、使得車子跌落田埂的事故。

烏日區北里里長魏周森說，溪尾大橋的通車帶來許多便利，也讓溪尾里民能與烏日其他里更緊密結合，但溪尾二橋的開通，卻使得外地車輛大量駛入，危及當地居民行的安全。無法理解的是，相關單位原本就規畫大型車輛應行駛慶光路外圍的專用車道，且西南路二段也進行大型車，為何兩座橋都未設限制。

溪尾里長顏寶玉說，溪尾二橋通車後，每日往返彰化芬園與台中市的砂石車、聯結車都超過上百輛，且這些大型車輛都在清晨3、4點就開始進出、車速又快，使得溪尾二橋幾乎成為砂石車專用道，相當危險。建議應該管制大型車輛進出。

台中市警局烏日分局指出，在會勘的短短20分鐘內，因有輛聯結車占用溪南路二段636巷口，已多次導致車輛無法會車、車輛雍塞且回堵至環中路，若地方對禁行大型車有共識且設置相關設施，警方將逕行執法。

經討論後，決議在溪尾大橋、溪尾二橋限制大型車輛進入，並將於溪南路二段636巷設置禁行15噸以上告示，溪尾大橋出入口則設禁行35噸以上車輛告訴，烏日區公所並應於1個月內完成牌面設置。