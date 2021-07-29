78歲的美國總統拜登又發生口誤，他在星期三的一次演講中，錯把歐巴馬說成川普，隨後很快自我糾正，並自嘲「一個弗洛伊德失誤」。不過網友可沒放過他，各種轉傳與嘲諷，也有人覺得他沒弄懂佛洛伊德失誤的意思。

拜登在賓西法尼亞州向公眾發表講話時說：「早在2009年金融海嘯時期，總統指示我負責使汽車工業走出危機事務。當時是川普總統...抱歉，弗洛伊德失誤。當時的總統是歐巴馬，而我是副總統。」

Joe Biden confuses Trump and Obama says it was a “Freudian slip.” pic.twitter.com/7xyTjDm4QW — RNC Research (@RNCResearch) July 28 2021

弗洛伊德失誤也稱「潛意識失誤」，被引申為不小心的講錯話。不過在弗洛伊德的心理分析則認為，口誤不是無序的，而是內心深處的真實想法。因此有些網友才會譏笑拜登「很想與川普搭檔，而不是與歐巴馬合作。」

拜登的演講是宣傳擴大內需方案，鼓勵「美國人購買美國貨」。他要修改 1933 年製定的「購買美國商品法案」，該法案要求聯邦政府和機構購買至少 55% 的美國製造商品，而拜登計劃，到 2024 年這一比例提高到 65%，到 2029 年將提高到 75%。