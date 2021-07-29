台灣「桌球一姐」鄭怡靜此次與搭檔林昀儒在東京奧運摘下混雙銅牌，但卻被爆料，鄭以前遭台南市剝奪訓練資源，才因此轉戶籍到北市，結果台南市長黃偉哲現在又在蹭，另外高雄市長陳其邁更說設籍高雄的奧運選手，奪牌獎金加倍。台北市長柯文哲29日表示，鄭工作、房子都在北市，設籍北市很正常，另外北市過去獎金都比別縣市高，但還是要全國統一標準。

針對台南市蹭鄭怡靜，柯文哲表示，其實鄭怡靜爸爸的回應就非常完整又適當，鄭在北市合庫工作，房子也買在北市，戶籍轉到北市很正常，且合庫也有支持運動選手，但對於台灣的人才，應為全台所用，不用限定北市或哪個縣市的戶籍，他們都是台灣的光榮。

柯說，至於獎金，他覺得最理想應該全國有統一標準，不要每縣市的獎勵金都不一樣，這樣滿奇怪，北市過去雖都比別的縣市獎金高，但他覺得是國家訂統一標準，同樣是奧運拿牌，但每縣市都不一樣，這很奇怪、沒道理，國家制度還是要統一才好。