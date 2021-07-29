致伸(4915)今年上半年匯兌收益進補，達3.8億元新台幣！展望H2的匯市，致伸財務長蕭英怡表示，匯率是相對性，不是絕對的，目前看來持有美元不是件壞事。致伸今年今年前6月營收共新台幣336.1億元，年增13%。由於電腦、電競和汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)鏡頭模組的強勁需求，上半年EPS為新台幣2.5元，年增43%。致伸將在8月6日舉行董事會，預計在台灣會有資本支出。

從營收比重來看，2021年第二季度智慧裝置介面佔總營收的52%，其次是聲學（28%）、視覺影像（14%）和商用設備（6%）。智慧裝置介面仍然是致伸的主要營收貢獻來源，因在家辦公(WFH)驅動電腦與電競產品需求在2021年第二季度仍保持強勁，並且新的智慧居家產品也逐漸展現營收貢獻。在聲學業務，致伸積極削減了不具獲利率的產品線，而第二季度著重較高獲利的產品例如專業聲學和高端消費音響等，加上新的聲學產品出貨，這些產品將有較優的成長與獲利。在視覺產品，汽車ADAS的需求仍然強勁，同時致伸也在降低智慧手機鏡頭模組的收入和比重。

展望2021年下半年，致伸預計獲利將繼續上升，因為毛利率較高的產品比重增加、不具獲利性產品的比重減少將繼續提高公司的平均毛利率。透過強化產品組合和客戶結構組合，致伸將逐漸減少低毛利的業務，因此2021年整年的獲利年增率應會超過年度營收年增率，而公司整體的毛利率應會逐年提升。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競、無線充電與光機電元件等需求，獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。聲學產品因進入下半年旺季和改善客戶結構與增加高階產品比重，獲利成長率將顯著優於上半年。此外，透過高階聲學比重增加也會轉化較去年下半年更高的聲學產品毛利率。