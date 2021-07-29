中華電(2412)今(29)日宣布，今再度獲選經濟部工業局雲端虛擬資源類別廠商第一名，除了提供雲端共契服務外，中華電為了滿足雲端市場對強化資安的要求，新增Palo Alto新世代防火牆、ACM容器化服務、以及AI PaaS智慧分析平台等，持續優化資安專業與客製化資源，為機關學校及企業用戶帶來貼心安全的多樣雲端服務。

中華電雲端共契滿足機關學校採購多樣雲端資源需求，透過共契簡化公務採購流程，提升設備與雲端資源取得時效，適用單位包含政府機關、公營事業、各級學校等。透過中華電信建置專屬的「雲端虛擬資源服務」，取得各項服務，滿足機關學校對於各項虛擬資源、儲存容量、網路等基礎服務需求。

機關學校執行全新專案，或遇到設備資源缺乏或不足狀況，透過雲端共契服務僅需單位同意後，於政府電子採購網下單即可取得各項雲端虛擬資源，在時間和流程上皆大幅縮減。中華電「雲端虛擬資源服務」可以長期租借或短期支援1-3個月的設備需求，不需再自行購買硬體及建置基礎設施，也不需花費人力成本管理或控制，可讓機關學校IT部門大幅節省購買硬體的支出及建置、維護成本。