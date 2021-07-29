線上券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）周三在其股票首次公開發行（IPO）交易中薵集21億美元資金。

羅賓漢的交易應用程式因今年初散戶狂掃「迷因股」，擊退了華爾街巨鱷並掀起「史詩級軋空行情」而打響知名度。截至6月底，羅賓漢交易平台的每月活躍用戶達到2130萬個，較去年12月底的1170萬大幅增加。

羅賓漢在其IPO交易中的估值為318億美元，超越嘉信理財集團（Charles Schwab Corp）等許多傳統的競爭對手，但其首發價仍然落在該公司設定之目標區間的底部。

羅賓漢表示，其IPO以每股38美元價格出售了5500萬股。此前該公司設定的價格目標區間介於38至42美元。

部分投資人縮手觀望，因擔心估值泡沫化、監管機構整頓羅賓漢業務的風險，以及今年初爆發迷因股交易狂潮時，該公司實施交易限制所引發的不滿和質疑。

雖然最後的定價差強人意，但在火熱的IPO市場中，羅賓漢仍然成為今年以來美國身價最高的上市案之一。

此外，羅賓漢兌現其承諾，宣布將為其用戶保留20%～35%的股份。