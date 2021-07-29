當我們面對不同對象時，態度也不盡相同，星座運勢網站「星座漫畫」分析，金牛座、天秤座、巨蟹座、天蠍座對朋友和對情人是兩套標準，他們面對朋友時很寬容，不會有太多要求，但面對情人的時候會變得很嚴格，甚至到了苛刻的地步，有時會讓另一半感到非常窒息。

▍1.金牛座

金牛座很講義氣，如果朋友遇到困難，他們一定義不容辭的伸出援手，自己吃虧也不在意，但是他對情人比較嚴格，總希望另一半表現完美，如果讓他感到不滿意，他可能會直接翻臉，吵架時又非常固執，就算是自己的錯也不會道歉，跟他交往的對象往往會覺得心累。

▍2.天秤座

天秤座擅長社交，對朋友態度和善，而且觀察力很強，總能在第一時間觀察到朋友的需求，即時給予幫助。不過天秤座對戀人非常嚴格，尤其在乎對方說出口的承諾，如果說到卻沒做到，他就會非常憤怒，不惜用冷戰來表達自己的不滿。

▍3.巨蟹座

巨蟹座對朋友非常寬容體貼，常常擔任照顧大家的角色，相處起來非常舒服。但是巨蟹座面對戀人時，態度比較苛刻，他認為對方是要攜手一輩子的人，因此會把最真實的一面呈現出來，有時感到不爽，就直接在對方面前發脾氣，身為他的戀人常常需要忍受他的陰晴不定。

▍4.天蠍座

天蠍座對外人總是帶有距離感，因為不在乎，也不會特別要求對方非得要如何，身為天蠍座的朋友會覺得他很寬容，不過當他談戀愛的時候，卻會用另一套標準要求情人，希望對方要照著自己的指示行動，常常會讓另一半感到非常窒息。