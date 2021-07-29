「桌球神童」林昀儒在與球王樊振東拚戰1小時25分、鏖戰7局惜敗。中華隊教練蔣澎龍表示，林昀儒在沒有壓力的情況下打出本屆最精彩的一場賽事，也足以讓他增添不少信心，明天銅牌戰機會很大。

蔣澎龍說，林昀儒今天很多次都在落後的逆境下追趕上來，尤其是第6局5比9落後連得6分將比數追平，對於第一次參加這樣大比賽的林昀儒而言真的很不容易。

蔣澎龍進一步指出 ，關鍵球時刻兩邊都在算計，樊振東還是經驗比較老到，整體實力比林昀儒高上一些，準備也較為充足，但相反的樊振東壓力也比較大，只要昀儒能夠咬緊比數就能找到逆襲機會。

林昀儒今天比賽多次在僵持球的時候發生失誤。蔣澎龍表示，確實如此，以往昀儒碰到樊振東的時候在僵持球輸得比較多，但今天昀儒主動攻擊戰術奏效，所以才能讓對手嚇出冷汗來。

蔣澎龍強調，林昀儒打得最好的地方就是第6局落後時沒有放棄，如果其他年輕選手的話恐怕就已經沒鬥志了，雖然最終還是輸了，但昀儒表現100分，尤其是戰術執行得非常完美。