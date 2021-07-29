新冠疫情持續延燒，Delta變種病毒蔓延全球，全球紡織代工重鎮越南疫情更是嚴峻，引爆Nike、GAP等國際知名大品牌斷供隱憂，美國服裝鞋業協會（AAFA）喊話美國總統拜登，要求向越南供應商提供疫苗，以維持供應鏈運作。

Delta病毒席捲全世界，逐漸成為全球主流病毒，日本、韓國疫情仍每日上千例的激增，韓國每日確診數量更是自疫情爆發以來的高位，亞洲防疫楷模越南疫情亦不太樂觀，27日新增確診數突破1萬人，該國作為紡織代工重鎮，也讓不少成衣業者產生對供應鏈的擔憂。

越南媒體《VnExpress》報導，美國服裝鞋業協會總裁兼執行長拉馬爾（Steve Lamar）在給予拜登的一封信中，希望美國盡快向越南等國家捐贈疫苗，曾此舉不僅挽救了數百萬人的生命，同時也有助於美國的經濟復甦進程。

拉馬爾指出，越南是美國服裝、鞋類和旅遊用品的第2大供應商，佔美國相關產品出口總額約20%，有鑑於此，拉馬爾亦敦促美國政府正視越南供應商勞工們的健康，因為這對美國的服裝、鞋類產業也極為重要。

《日經亞洲》報導，越南極低的接種率浮現對許多快時尚品牌大廠的產能隱憂，許多美國成衣大廠也正極力的遊說美國和越南政府，希望2國政府讓紡織代工產業的工人優先接種新冠疫苗。

Nike於越南有超過200家的供應商，越南2020年佔Nike運動鞋出貨量的50%，該公司發言人指出，他們希望越南的供應商能夠優先考量員工的健康和生計，且遵守法律規範，以及Nike所規定的工資和各項福利標準。