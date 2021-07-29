衛福部疾管署今天首度公布國內新冠肺炎疫苗接種監測報告，統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有5名個案，接種兩劑AZ疫苗，且已經相隔14天以上後仍然確診的案例，且其中有一名65歲以上個案，接種後仍發生肺炎，國內疫苗失效發生率為0.004%。

疾管署統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，但最後共有5例疫苗失效個案，為接種兩季後14天以上發生，若再加上14天以內，失效個案就有9例。

疾管署統計發現，自3月22日以來至7月21日之間，共有13萬2467人完成兩劑AZ疫苗接種，但最後共有5例疫苗失效個案，為接種兩季後14天以上發生，若再加上14天以內，失效個案就有9例。(圖/疾管署)

根據年齡分析，其中有3名18~49歲個案，接種13天以內就確診，為無症狀與輕症，但超過14天以上後確診也有3人，確診後沒有病發症狀或輕症。50~64歲個案中，有1人是接種14天以上後確診，也是無併發症的輕症。大於65歲以上案例者中，其中1人在接種14天以內發生，且發生肺炎，另外1人大於14天以上者為輕症。

整體來說，接種後仍確診的個案，在接種後14天內確診的有4人，接種14天確診的有5人，疫苗失效率為0.004%。