航運三雄長榮、萬海及陽明近期股價出現劇烈回檔，陽明今（29日）起更因跌幅過深被列為處置股，每20分鐘搓合一次，但三雄卻逆勢飆出漲停，引起熱議，有人哀號昨天停損躲處置，一早看漲停都傻了，另外也有內行網友認為，航運股近期跌幅太深，且融資下降才出現反彈，但還是要看主力的態度，尤其現在航運股風向很亂。

進入7月，航運股出現劇烈波動，長榮已從高點重摔逾40%，萬海慘跌逾38%，陽明也暴跌超過45%，讓不少投資人哀鴻遍野，且陽明連續3個交易日達「公布注意交易資訊」標準遭處置，加上最近30個交易日內兩度被處置，因此今天起10個交易日採每20分鐘撮合一次，不能當沖、必須全額交割。

沒想到，陽明股價未受到處置影響，今開高走高，中午12點左右亮燈漲停，終場就收在漲停價129.5元，連帶激勵長榮與萬海衝上漲停，長榮收在144.5元，萬海以248元作收。

航運三雄逆勢上漲，引起PTT網友們討論，「航運真的太謎了，好可怕」、「現在不是你可以控制的了啦」、「主力想怎樣就怎樣，你哪知道」、「不知道昨天停損躲處置的人怎麼辦？」、「賣在最低，追在最高，這才慘」、「昨天砍在阿呆谷了嗎QQ」。

不過有內行網友點出，航運股基本面不差，但近期已經跌太深，加上這段時間有清掉部分融資，才能在此時上攻，但要穩下來才是關鍵，不過這也不是散戶能決定的事情，主力的態度還是重點。

有人留言表示，「跌太深就是利多啊，航運又不是沒基本面」、「說實話，明天再大漲，還是要小心點別追高，市場信心不足」、「聽老蘇們馬後炮不如博杯，害林北砍在阿呆谷」、「才漲1根，還有得看啦，難講」。