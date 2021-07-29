桃園市青年事務局安東青創基地輔導的新創團隊「銓鎮數位傳媒有限公司」，因其產品設計可以滿足不同直播類型的需求、設備生產品質經過嚴格把關，及完整技術服務，雖成立不到1年，卻仍在疫情期間逆勢成長，月營業額較疫情前提升50％。

受疫情影響，實體商店紛紛搶攻「零接觸消費」的市場，公司、機關及教育單位對於線上會議及課程等需求亦大幅增加，市面上雖有許多軟體可直接透過手機或電腦進行線上直播，但品質不一，例如會有直播卡頓、畫面模糊等情形，銓鎮數位依據客戶不同需求量身打造線上直播環境，並結合高品質設備及技術服務，提供使用者流暢及高品質畫面的直播體驗，頗受市場好評，使用者橫跨不同行業，例如台北市教師研習中心、大陸知名茶飲集團東莞市家利餐飲管理有限公司等，目前持續有消費者接洽中。

創辦人游騰銓表示：在接受安東基地的商業模式、財務規劃輔導後，成立不到一年的銓鎮數位獲得了爆炸性的成長，在政府新南向政策的推動下，協助越南的購物平台製作直播節目，未來也將建構直播整合資源平台，從設備、教育、人才、拍攝、後製一應俱全，無論是教學型直播或是拍賣型直播，都將替直播節目量身打造最適合的呈現方式。

桃園市政府青年事務局局長顏蔚慈表示，三大青創基地、社會企業中心將持續提供青年創業家優質的創業環境，在疫情期間，桃園市政府將持續作為新創團隊堅實的後盾，協助新創團隊轉型，此外，國家發展委員會推出新創專屬「新創事業紓困融資加碼方案」，提供更優惠的利息補貼資源，同時放寬適用條件，鼓勵桃園創業青年申請，減輕疫情帶來的壓力。