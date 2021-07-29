19歲中華隊桌球好手林昀儒今（29日）出戰男單4強賽，雖不敵大陸球王樊振東，但3：4的亮眼成績震撼桌球界，樊振東坦言「我自己是很艱難地贏下這場比賽」讚賞林昀儒的高水準，連大陸桌球主席劉國梁都坐立難安。

林昀儒面對大5歲球王樊振東相當冷靜，兩人分數持續難分難捨6局，直到第7局林昀儒才以8比11落敗，但這場85分鐘大戰精采程度幾乎媲美金牌戰，樊振東賽後讚賞林昀儒的實力，表示對方的打法確實給了他非常大的壓力及威脅性，「我們今天都發揮得非常好，我贏得很驚險、很艱辛才拿下比賽。」給予林昀儒相當高的評價。

樊振東坦言這場打得很艱辛，讚賞林昀儒的高水準。（圖／季志翔攝影）

除了把樊振東嚇得冒汗，林昀儒突出的水準也令現場觀戰的大陸桌球協會主席、前奧運金牌劉國梁緊張不已，甚至直接站起來激動的為樊振東加油，不難看出劉國梁也深感壓力，深怕有任何閃失。

大陸桌球主席劉國梁(右1)觀戰時坐立難安。(圖/騰訊)

林昀儒雖然沒能突破重圍，不過明日晚間將出征銅牌戰，可望替我國改寫歷史新紀錄，他賽後接受訪問，「對方名氣比我大，壓力肯定比我多，所以我能放手一搏，打出好幾顆意想不到的好球，雖然還是敗下陣來，但已不負大家的期待了，回選手村後要放空自己，好好準備明日銅牌戰。」