大學指考今(29)日考試為第二天，英文科在下午登場，台北市解題高中教師群認為，出題不難，考生只要作答時，能夠理解前後文意，便能容易找到正確答案。

中正高中英語教師吳佳穎表示，選擇題部分的詞性分布平均，有3個動詞、3個名詞、3個形容詞以及1個副詞，整份試題並不難，同學在作答時，只要能理解前後文意，大多能找到正確答案。

成功高中英文老師陳國泰說，文章閱讀方面，克漏字第一篇主題為適度壓力對身心有益，第二篇則為流星體、流星和隕石的區別，閱讀測驗則包含介紹胡佛水壩建造過程、阿拉伯世界獵鷹文化、高爾夫球演變，出題靈活多元。

非選題方面，中翻英以美國破紀錄低溫是否與全球暖化有關，英文作文考的則是，考生對大學鼓勵教授以英文開課的看法，成淵高中英文老師李宜樺認為，兩題都充分與時事結合，題目並不難。

根據大考中心統計，指考英文應到考生4萬760人，實到3萬8054人，缺考2706人，占6.64％，比去年增加1.92％。

大考中心主任周兆民表示，英文科考試維持開設2間隔離試場，讓1名居家隔離考生和1名自主健康管理考生應試；防疫試場共開設6間，比國文科新增1間，在於1名考生中午外出用餐，返回考場時，重新量溫時體溫超標，因此增開防疫試場應試。