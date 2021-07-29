有興趣試聽不一樣的主動降噪真無線藍牙耳機嗎？Anker旗下專門鎖定音頻市場的Soundcore，先前在台推出了Life Dot 2 NC主動降噪真無線藍牙耳機。以外型來看，略微粗獷，音效表現如何，看下句就知道。

首先介紹一下Anker Soundcore Life Dot 2 NC主動降噪真無線藍牙耳機的外觀，不同於常見的無線耳機設計，Life Dot 2 NC既搭配耳塞，又包含了能將耳機固定在耳廓上的第二組耳塞。配戴上，由於記者本身耳廓較小，感覺到耳機機身較有存在感，長時間配戴會略有不適，但是穩定性不錯，兩組耳塞之間的搭配能讓耳機穩固在耳廓上。

Soundcore Life Dot 2 NC內附3組耳廓耳塞，以及5組耳塞（另也包含USB-C充電線）。（黃慧雯攝）

Soundcore Life Dot 2 NC充電盒與耳機本體。（黃慧雯攝）

Soundcore Life Dot 2 NC充電盒背面與耳機。（黃慧雯攝）

Soundcore Life Dot 2 NC充電盒有磁力，可吸附耳機不會輕易掉落。（黃慧雯攝）

機身採用USB-C充電孔，且附有充電孔塞，能有效防塵。前端則有三顆白色LED指示燈，在充電時會依據電量閃爍，充電後則持續發亮，提供預估電力。從前端來看，很像一顆來自未來的黑色霧面鵝卵石。充電盒本身也具有磁力，可以吸附耳機。

Anker Soundcore Life Dot 2 NC的特色是能智慧分析使用者獨特的聽力曲線，為耳朵創建量身訂製的聲音。也提供使用者可以自行調整等化器設定的功能，以及多樣制式等化器選擇（例如：古典、舞蹈、鋼琴、搖滾、R&B、高音增強、高音減弱，或是Soundcore經典、原聲等等），選擇相當多。

耳機完整充電可提供7小時電池續航力，加上充電盒則可達35小時續航電力。對比AirPods Pro一次充電可提供5小時電力，搭配充電盒則可達24小時的續航力來說，在這一點表現上，明顯領先。

Anker Soundcore Life Dot 2 NC支援ANC主動式降噪功能。降噪效果上提供了「降噪、通透、標準（降噪、通透模式都關閉）」等三種選項。降噪模式又可進一步選擇「交通、室內、戶外」；通透模式則還有完全通透、人聲模式的選項。

Anker Soundcore Life Dot 2 NC控制上，可以搭配Soundcore app，在iPhone上增加Widget，快速透過可視面板切換降噪、通透模式，體驗上跟在iPhone上調整AirPods Pro的體驗已經非常接近，也很人性化。耳機上的觸控面板也可以自訂左右側按兩下、長按2秒的功能；左右側快按2下也可以接聽電話，長按2秒則可掛斷或是拒接。

Soundcore app降噪模式有三種不同情景可選。（app截圖）

Soundcore app通透模式，也支援iOS Witdget可快速控制。（app截圖）

Soundcore app提供多種等化器選擇，可調整喜愛的音色表現。（app截圖）

耳機可支援cVc 8.0降噪麥克風同時運作，品牌宣稱比他牌藍牙耳機清晰3倍。而根據實際在耳機上接聽來電的感受（對方感受難以確認），本身聆聽上會聽到很厚的己聲聲音，對於通話有點干擾，通話的對方的人聲清晰度上略有不足。而若是對比AirPods Pro，則明顯感受到通話人聲更為清晰。

Life Dot 2 NC具備 11mm 動圈單體 Mix SoundCore獨門調音技術，可呈現渾厚的低頻與清晰高頻。以實際開啟降噪模式的聆聽效果來說，是感受到整體聲音較悶，感覺比較推不動（對比AirPods Pro）。降噪模式下，仍舊能聽到不少環境音；而AirPods Pro則可濾掉更多的環境音（摘下設定為降噪模式的AirPods Pro耳機時，會有一種海闊天空的感覺，但是摘下 Life Dot 2 NC比較不會有。以音效來比較，AirPods Pro在聆聽人聲更清亮開闊，若是偏好聆聽歌手音色表現、音質的朋友，會比較偏好後者。