由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台手遊大作《傳奇4》，今（29）日開放全球事前登錄及雙平台預先註冊，官方也釋出遊戲玩法介紹，並預告遊戲將於8月5日至8月8日展開為期四天的刪檔封測，邀請玩家重返傳奇大陸，爭奪實力霸主！

全球共鬥MMORPG手遊大作《傳奇4》預告影片

《傳奇4》的遊戲世界觀延續韓國經典線上遊戲《傳奇Online》，描述《傳奇Online》500 年之後的故事，以具有龍之力量的「芊菲公主」為故事核心，引領玩家們加入傳奇大陸兩大王國的戰亂之中，演繹全新的劇情，體驗磅礡的世界觀、不同人物之間的分歧與意想不到的發展。

遊戲中共有「戰士」、「法師」、「道士」、「武士」四大職業可供玩家自由選擇，以及「狩獵」、「採集」、「採礦」、「運功」滿足角色成長與經濟性的四大分類玩法，玩家通過「狩獵」可獲取經驗、道具及材料，並用於裝備或人物升級，提升屬性；「採集」是治療與改善體質；「採礦」可獲得純度不同的金屬；「運功」主要是吸收能量，提升技能，像是練習輕功、飛簷走壁。

此外，還有門派系統、自由奪寶系統、公平交易所、據點戰、攻城戰等豐富玩法，玩家可以盡情體驗門派間的鬥爭、自由交易的經濟市場以及武林俠客們互助情誼，暢快遊歷武俠新世界。

《傳奇4》2020年11月在韓國上市後，創下雙平台下載第一、暢銷榜也名列前茅，《傳奇》IP系列作品更在全球擁有超過5億玩家熱愛！娛美德（WEMADE）今年也計畫於全球逾170個國家推出，發行12種語言版本（韓語、英語、日語、繁體/簡體中文、泰語、印尼語、越南語、德語、西班牙語、葡萄牙語、俄語）。值得一提的是，此次《傳奇4》也應用區塊鏈技術NFT（Non-Fungible Token）和FT（Fungible Token），玩家可透過採集黑鐵資源體驗區塊鏈技術。

全球超過5億玩家喜愛的《傳奇》IP系列作品

今日開放全球事前登錄及雙平台預先註冊，參加活動即可獲得豐富的遊戲資源，搶先部署戰力！

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