新竹一名羅姓男子於婚後疑心妻子外遇，經常出言恐嚇外，還曾拿菸灰缸砸妻子耳朵，又或是持鋸子架在其脖子上，拿鐵鎚揚言要打碎其膝蓋，餘生以狗爬式行走等。新竹地院審後，判准兩人離婚。

判決書指出，患有中度智能障礙的羅妻主張與羅男於2010年間結婚，婚後羅男懷疑她外遇，不僅情緒管理有問題，也屢次恐嚇她。羅妻指出，2020年3月間，她拒絕替羅男繳瓦斯費，羅男即拿煙灰缸丟她耳朵，辱罵，「X你娘X掰」。

羅妻控訴，同年9月間，她因工作關係沒辦法隨身攜帶手機，羅男卻以此懷疑她外遇，還跑到她的工作處大鬧；同年10月間，她被羅男載去新埔一處宮廟談判，羅男威脅她若不照做就置她於死地，持鋸子架她脖上，並說「你怕死不怕死，如果你不怕死，我馬上給你鋸掉」。

羅妻表示，隨後羅男又將她載往尖石鄉某處，拿鐵鎚揚言要把她的膝蓋打碎，好讓她以狗爬方式度餘生，並恐嚇要割除她的奶頭等。綜合以上羅男的行為均讓她深感恐懼，遂向新竹地院訴請離婚。

對此，羅男聲稱，他與妻子結婚十年感情很好，並指控妻子與同事有外遇情事，四年前他曾目擊妻子與同事只穿內褲躺在床上，而菸灰缸一事，他是要丟牆壁但不慎丟到耳朵等。

新竹地院法官參酌證據後，採信羅妻指稱羅男有暴力一事，且羅妻領有中度智障的殘障手冊，若無遭受施暴實在無法編出此套說詞，判准離婚，且羅男不能提出離婚條件。

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