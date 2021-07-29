丞舞製作團隊的全新舞作《愛麗絲》，將在台中國家歌劇院舞台世界首演，以演出現場LIVE直播與所有觀眾見面。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

丞舞製作團隊的全新舞作《愛麗絲》，將在台中國家歌劇院舞台世界首演，以演出現場LIVE直播與所有觀眾見面。歌劇院藝術總監邱瑗表示，這齣融合東西方文化的舞作，由編舞家蔡博丞將東方元素帶進當代舞蹈劇場，是全齡共賞作品，將在8月1日下午14時30分在歌劇院的Facebook和YouTube平台LIVE直播。

受疫情影響，台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」系列將以演出現場LIVE直播與所有觀眾見面。《愛麗絲》是台灣編舞家蔡博丞，受邀為瑞士琉森舞蹈劇場年度「新編芭蕾」創作作品，由丞舞製作團隊與琉森舞蹈劇場跨國創作，以西方經典文學《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，展現深厚東方底蘊，打破歐亞觀眾的隔閡。

蔡博丞結合西方神話，又不失東方色彩的舞蹈風格。他表示，決定以《愛麗絲夢遊仙境》為題材，他腦中馬上就想到可以結合的東方素材，如：兔子的耳朵可以用京劇中的翎子，紅心騎士與皇后則用中國式的斗笠，或較具亞洲感的物件。

《愛麗絲》在8月1日直播結束後，影片將開放觀賞至當天傍晚6點，讓觀眾有充分時間品味舞作。邱瑗指出，這次直播的攝影機角度經過特別規劃，從最佳的劇場視野觀賞精采的舞作，將是讓回歸體驗劇場演出的最佳暖身。